19 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç özetleri A Spor'da!

Maç özetleri A Spor’da!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç özetleri A Spor'da! Artık Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç özetleri A Spor'da...
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