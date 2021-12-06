Borussia Dortmund-Beşiktaş maçı öncesi Marco Rose açıkladı! "Onları oynatamayacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olacak. Borussia Dortmund-Beşiktaş maçı öncesinde Alman ekibinin teknik direktörü Marco Rose açıklamalarda bulundu ve oyuncularının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Borussia Dortmund'da teknik direktör Marco Rose, önemli açıklamalarda bulundu.

Rose'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Axel Witsel ve Donyell Malen, Beşiktaş maçında ilk 11'de başlayacak. Thorgan Hazard'ın son durumunu henüz bilmiyoruz. Giovanni Reyna iyi durumda, yavaş yavaş süresini artırıyoruz."

"Erling Haaland, Mahmoud Dahoud ve Raphael Guerreiro'yı Beşiktaş maçında çok fazla oynatamayacağımız açık. Sakatlıktan yeni döndüler. Cumartesi Bundesliga'da Bochum ile önemli bir maçımız var. Julian Brantd yarın kesinlikle oynamayacak."

Dortmund'un Sporting maçında kırmızı kart gören Emre Can da Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta mücadelesinde salı günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Signal Iduna Park'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

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