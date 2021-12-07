07 Aralık 2021, Salı

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UEFA Şampiyonlar Ligi: Ajax - Sporting maçı canlı anlatım (Ajax - Sporting maçı canlı izle)

Ajax - Sporting | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Ajax ile Sporting karşı karşıya geliyor. Ajax - Sporting maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 6. hafta mücadelesinde Ajax ile Sporting kozlarını paylaşıyor. Ajax - Sporting maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


AJAX - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Ajax - Sporting maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

AJAX - SPORTING İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Schuurs, Alvarez, Blind, Martinez, Mazraoui, Gravenberch, Berghuis, Neres, Haller, Anthony.

Sporting: Virginia, Matheus, Inacio, Esgaio, Esteves, Neto, Tabata, Nuno Santos, Ugarte, Bragança, Tomas.

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