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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı!

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BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 Giriş Tarihi: 06.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş, Miralem Pjanic'in üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada Miralem Pjanic'in üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını duyurdu.

İşte o açıklama:

"Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır.

B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

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