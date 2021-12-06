BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaş'ın 2019 yazında bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Douglas, siyah-beyazlılardaki maliyetiyle dudak uçuklattı. Yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı oyuncu, kulüp tarihinin de en pahalı ismi oldu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)