SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kadrosu açıklandı! 3 isim kafilede yok

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. ve son maçında Borussia Dortmund deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kafilesi açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Alex Teixeira ve Georges-Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.(BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında 7 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Alex Teixeira ve Georges-Kevin N'Koudou, pazartesi günü Almanya'ya gidecek kafilede yer alamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

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