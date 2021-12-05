05 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kadrosu açıklandı! 3 isim kafilede yok

Dortmund maçı kadrosu açıklandı! 3 isim kafilede yok
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. ve son maçında Borussia Dortmund deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kafilesi açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Alex Teixeira ve Georges-Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.(BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında 7 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Alex Teixeira ve Georges-Kevin N'Koudou, pazartesi günü Almanya'ya gidecek kafilede yer alamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dortmund-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Dortmund-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Beşiktaş için şok iddia! Futbolcular Yalçın’a bayrak açtı Beşiktaş için şok iddia! Futbolcular Yalçın'a bayrak açtı
Can’ın bonservisi alınacak mı? Karar verildi Can'ın bonservisi alınacak mı? Karar verildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör