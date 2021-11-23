23 Kasım 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sevilla Wolfsburg Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sevilla Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Sevilla evinde Alman ekibi Wolfsburg'u konuk edecek. G Grubu'nda geride kalan 4 maçın ardından her takımın bir üst tura çıkma ihtimali bulunuyor. Peki, Sevilla Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 5. hafta mücadelesinde Sevilla ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor.

İspanyol temsilcisi Sevilla, 5. maçlar öncesi 3 puanla son sırada yer alıyor. Alman ekibi Wolfsburg ise 5 puanla 3. sırada bulunuyor.

SEVILLA-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sevilla - Wofsburg Şampiyonlar Ligi maçı, 23 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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