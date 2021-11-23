Sevilla Wolfsburg Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak. G Grubu'nda Lille sahasında Salzburg'u konuk edecek. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi kazanıp liderliğe yükselmek istiyor. Peki, Lille-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...