Chelsea - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea evinde Juventus'u konuk edecek. İtalyan ekibi bu deplasmandan 3 puanla ayrılırsa grubu lider tamamlamayı garantileyecek. Peki, Chelsea-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Gecenin kapışmasında H Grubu'da iki dev karşı karşıya gelecek. 12 puanla bir üst turu garantileyen Juventus, İtalya'da 1-0 mağlup ettiği son şampiyon 9 puanlı ikinci Chelsea'nin, İngiltere'de konuğu olacak. Juve'ye liderliği garantilemek adına 1 puan yetecek. Chelsea kazanırsa hem garantileyecek hem de zirvenin sahibi son maçlarda belli olacak. Ayrıca Maviler berabere kalırsa, aynı saatteki Malmö-Zenit maçının sonucuna bakmaksızın bir üst turu garantileme durumu var. İki takım daha önce 5 kez karşılaştı; 1 kez Chelsea, 2 kez Juve kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.



CHELSEA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'te oynanacak Chelsea-Juventus maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.





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