15 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sheriff Tiraspol 2-0 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU-ÖZET) Sheriff sahasında kazandı!

Sheriff sahasında kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Sheriff Tiraspol sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Sheriff Tiraspol ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sheriff'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Adama Traore ve 62'de Momo Yansane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sheriff 3 puanı hanesine yazdırırken, S. Donetsk ise haftayı puansız kapattı.

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