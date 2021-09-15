15 Eylül 2021, Çarşamba
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Sheriff Tiraspol 2-0 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU-ÖZET) Sheriff sahasında kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Sheriff Tiraspol sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Sheriff Tiraspol ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sheriff'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Adama Traore ve 62'de Momo Yansane kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sheriff 3 puanı hanesine yazdırırken, S. Donetsk ise haftayı puansız kapattı.
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