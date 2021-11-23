23 Kasım 2021, Salı
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Lille - Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı, 23 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Lille - Salzburg Şampiyolar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak. G Grubu'nda Lille sahasında Salzburg'u konuk edecek. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi kazanıp liderliğe yükselmek istiyor. Peki, Lille-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 5. hafta mücadelesinde Lille ile Salzburg karşı karşıya geliyor.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 5. maçlar öncesi 5 puanla 2. sırada yer alıyor. Salzburg ise 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
LILLE-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lille - Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı, 23 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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