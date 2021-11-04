06 Kasım 2021, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı! İşte C Grubu'nda güncel puan durumu

Kartal Devler Ligi’ne havlu attı! İşte güncel puan durumu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne havlu attı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Ajax, Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. İşte Beşiktaş'ın durumunda güncel puan durumu... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Devler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş dördüncü maçında Sporting'e 4-0 yenildi ve yine puanla tanışamadı. Borussia Dortmund ise sahasında Ajax'a 3-1 yenilerek şok yaşadı.

İşte C Grubu'nda 4. hafta sonunda oluşan puan durumu:

1- Ajax - 12 puan
2- B. Dortmund - 6 puan
3- Sporting - 6 puan
4- Beşiktaş - 0 puan

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