BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı! İşte C Grubu'nda güncel puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 4. maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Portekiz ekibine 4-0 mağlup oldu ve gruptaki 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Sporting'in gollerini Pedro Gonçalves (2), Paulinho ve Sarabia kaydetti.