23 Kasım 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea Juventus maçı CANLI İZLE (Chelsea-Juventus canlı anlatım)

Chelsea - Juventus | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Chelsea ile Juventus karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında İngiliz temsilcisi Chelsea sahasında İtalyan ekibi Juventus'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

CHELSEA JUVENTUS İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Pulisic, Hudson-Odoi, Ziyech.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, McKennie, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Morata.

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Juventus arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Barcelona - Benfica | CANLI Barcelona - Benfica | CANLI
Lille - Salzburg | CANLI Lille - Salzburg | CANLI
Kırmızı Şeytanlar liderliğini pekiştirdi! Kırmızı Şeytanlar liderliğini pekiştirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör