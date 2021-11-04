Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 4. maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Portekiz ekibine 4-0 mağlup oldu ve gruptaki 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Sporting'in gollerini Pedro Gonçalves (2), Paulinho ve Sarabia kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0'lık skorla boyun eğdi. Grupta 4 maç sonunda henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la deplasmanda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, sahadan 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Beşiktaş, İstanbul'da oynanan maçta da rakibine 4-1 yenilmişti.
Sporting'e üç puanı getiren golleri 31 ve 38'de Pedro Gonçalves, 41'de Paulinho ile 56'da Sarabia kaydetti.
Bu sonucun ardından grupta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, bitime 2 maç kala Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Sporting ise puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.
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