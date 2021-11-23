23 Kasım 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Villarreal 0-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kırmızı Şeytanlar liderliğini pekiştirdi!

Kırmızı Şeytanlar liderliğini pekiştirdi!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında Villarreal sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 'Kırmızı Şeytanlar' Cristiano Ronaldo ve Jadon Sancho'nun golleriyle 2-0 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile İngiliz ekibi Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren goller 78. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90'da Jadon Sancho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 3 puanı hanesine yazdırdı ve 10 puana yükseldi. Villarreal ise 7 puanda kaldı.

Grubun son maçında Villarreal deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak. Manchester United ise Young Boys'u ağırlayacak.

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