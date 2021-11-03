Sevilla 1-2 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz'ın oynamadığı, Zeki Çelik'in 90 dakika oynadığı ve Yusuf Yazıcı'nın 72. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada Lille deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin gollerini David ve İkone kaydetti.
Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Sevilla ile Lille karşı karşıya geldi.
Ramón Sánchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Sevilla, Ocampos'un golüyle öne geçerken Lille, 43. dakikada David'le penaltıdan yararlanarak skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 bitti.
İkinci yarının hemen başında Lille, bu kez Ikone'nin golüyle öne geçerken asisti ise Milli futbolcumuz Zeki Çelik yaptı. Kalan dakikalarda Lille hem oyun üstünlüğünü, hem de topla oynama rakamlarını Sevilla'ya bırakmayarak kazanmak için her şeyi yaptı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Lille sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 90 dakika oynadı, Yusuf Yazıcı oyuna 72. dakikada dahil oldu ve Burak Yılmaz ise kadroda yer almadı.
Bu sonucun ardından Lille, 5 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ilk galibiyetini aldı. Sevilla ise 3 puanda kalarak son sıraya geriledi.
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