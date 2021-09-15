15 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Dinamo Kiev 0-0 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dinamo Kiev 0-0 Benfica MAÇ SONUCU - ÖZET
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Dinamo Kiev, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. E Grubu'nda mücadele eden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Portekiz ekibi Benfica karşı karşıya geldi.

Gol sesinin çıkmadığı mücadele iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Gruptaki diğer maçta ise Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.

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