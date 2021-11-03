03 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Dinamo Kiev 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ansu Fati galibiyeti getirdi

Barcelona Fati ile kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2021 Giriş Tarihi: 03.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Barcelona deplasmanda Dinamo Kiev'i 70. dakikada Ansu Fati'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Barcelona deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.

Katalan ekibinin golünü 70. dakikada Fati kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 6'ya yükseltirken, Kiev 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Barcelona sahasında Benfica'yı konuk ederken, Dinamo Kiev Bayern Münih'i ağırlayacak.

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