20 Ekim 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. E Grubu içerisinde yer alan Benfica ile Bayern Münih kritik mücadele öncesi Portekiz'de karşı karşıya gelecek. Peki, Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın en merakla beklenen karşılaşmalarından olan mücadelede Benfica sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Benfica Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Manchester United - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Yalçın’dan mağlubiyet yorumu! Bu maç 4-1’lik maç değil Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil"
Ajax’tan Dortmund’a ağır darbe! Ajax'tan Dortmund'a ağır darbe!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör