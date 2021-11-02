02 Kasım 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Dinamo Kiev - Barcelona | CANLI

Dinamo Kiev - Barcelona | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 Giriş Tarihi: 02.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Barcelona deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Dinamo Kiev-Barcelona maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Barcelona E grubunda deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Dinamo Kiev - Barcelona maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DINAMO KIEV - BARCELONA MAÇI İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Garmash, Buyalskiy, De Pena; Tsygankov

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico, Busquets, De Jong; Gavi, Depay, Ansu Fati.




DINAMO KIEV - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Barcelona maçı 2 Kasım Salı günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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