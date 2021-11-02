DINAMO KIEV - BARCELONA MAÇI İLK 11'LER



Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Garmash, Buyalskiy, De Pena; Tsygankov



Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico, Busquets, De Jong; Gavi, Depay, Ansu Fati.









DINAMO KIEV - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Barcelona maçı 2 Kasım Salı günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ