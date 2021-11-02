Malmö Chelsea maçı canlı anlatım (UEFA Şampiyonlar Ligi: Malmö Chelsea maçı canlı izle)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 4. hafta maçında Devler Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor. İngiliz ekibi bu maçı kazanarak lider Juventus'a yetişmenin peşinde. Öte yandan Malmö ise evinde ilk puanını almak istiyor. Malmö - Chelsea maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Turnuvanın son şampiyonu Chelsea, H grubunda deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor. İngiliz ekibi bu maçı kazarak lider Juventus'a yetişmenin peşinde. Öte yandan İsveç ekibi ise ilk puanını almak istiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MALMÖ - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:45'te başlayan Malmö - Chelsea maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
MALMÖ - CHELSEA İLK 11'LER
Malmö: Dahlin, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson, Pena, Nanasa, Berget, Innocent, Rieks, Erdal Rakip, Antonio Colak.
Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, M. Alonso, Hakim Ziyech, Hudson-Odoi, Kai Havertz.
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