03 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus 4-2 Zenit (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juve kayıpsız devam ediyor!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Juventus sahasında Zenit'i 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi bu sonucun ardından 4'te 4 yaparak puanını 12'e yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Juventus kendi sahasında Zenit'i 4-2'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11. dakikada ve 58. dakikada penaltıdan Dybala, 73. dakikada Chiesa ve 82. dakikada Morata kaydetti. Konuk ekip Zenit'in tek gollerini ise 26. dakikada kendi kalesine Bonucci ve 90+2. dakikada Azmoun attı.

Bu sonucun ardından Juventus, grupta puanını 12'ye yükseltti ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. Konuk ekip Zenit ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında Juventus, Chelsea deplasmanına konuk olacak. Zenit ise Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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