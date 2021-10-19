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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyete hasret! İşte güncel puan durumu

Kartal galibiyete hasret! İşte güncel puan durumu
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Sporting'i konuk etti ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gruptaki ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, son sırada yer aldı. İşte C Grubu'nda güncel puan durumu... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş sahasında Sporting ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan konuk ekip gruptaki ilk galibiyetini aldı. Sporting'e galibiyeti getiren goller Coates (2), penaltıdan Sarabia ve Paulinho kaydetti. Siyah-beyazlıların tek golü Cyle Larin'den geldi. Bu sonçla Beşiktaş grupta 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Peki Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda puan durumu ne durumda? İşte güncel puan durumu...

İŞTE C GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Ajax 6 puan (2 maç)
2- Borussia Dortmund 6 puan (2 maç)
3- Sporting 3 puan (3 maç)
4- Beşiktaş 0 puan (3 maç)

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