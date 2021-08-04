04 Ağustos 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Dinamo Zagreb 1-1 Legia Varşova (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dinamo Zagreb ile Legia Varşova yenişemedi!

2 gollü maçta kazanan yok!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Zagreb ile Legia Varşova karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Dinamo Zagreb sahasında Legia Varşova'yı ağırladı. 2 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

D. Zagreb'in golünü 59. dakikada Petkovic atarken, Varşova'nın golü ise 82'de Muçi'den geldi.

Legia Varşova-Dinamo Zagreb arasında oynanacak rövanş maçı 10 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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