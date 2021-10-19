Beşiktaş Sporting maçı sonrası Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Sporting'i konuk etti ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Böyle bir skor olmamalıydı. Basit goller yedik." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting'e 4-1'lik skorla mağlup olan temsilcimiz Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

İki tane aynı gol yedik. Bence şans. Ön direkte adamın aşırması, arka direkten vurması. Dışarıdan çalışılmış gibi görünebilir ama biz rakibi çalıştık, böyle bir golleri yok. Kaleye gelmeden 3 gol attılar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.

"BATSHUAYI ŞANSSIZ"

Son 10 dakikayı saymıyorum. Oyuncularımın psikolojisi bozuldu. Oyun kopmuştu bence. Yorum yapılacak maç değil. Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor. Şanssızlık da var.

"BASİT GOLLER YEDİK"

Bu maç 4-1'lik maç değil. Bu rakibin bizi 4-1 yenmesi olağanüstü bir durum. Şans çok yanlarındaydı. Atamadık. Çok basit goller yedik. Bu seviyede böyle goller yemek doğru değil. Canlı oyun, futbol bu. Hatalar oyunu, her zaman olabiliyor. Bu maçtan ne ders çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz. Çok da çıkarılacak bir ders yok bence.

Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız. Yeterli dinlenme süremiz var. Zor müsabaka. Pazartesi günü kazanıp tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz.

Çok sorunlar yaşadık. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık. İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake. Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar.

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ