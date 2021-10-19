19 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 1-4 Sporting (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş evinde Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından grupta puansız olan tek takım oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri Coates (2), Sarabia, Paulinho kaydederken, siyah-beyazlıların tek golü Larin'den geldi. (BJK spor haberleri)

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Sporting ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi Sporting 4-1 kazandı ve siyah-beyazlılar 3 maç sonunda puansız kaldı.

Sporting'in gollerini 15. ve 27. dakikalarda Coates, 44. dakikada penaltıdan Sarabia ve 90. dakikada Paulinho kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Larin attı. Öte yandan Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın 45+1. dakikada ağları bulan topu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Beşiktaş, Avrupa Kupalarında Portekiz takımlarını konuk ettiği 9 maçı da kazanamadı. [4B, 5M]

İlk 3 maçından puan çıkaramayan Beşiktaş, 3 Kasım'da 3 puana yükselen Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.
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