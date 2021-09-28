28 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Ajax'tan Beşiktaş uyarısı!

Ajax’tan Beşiktaş uyarısı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Beşiktaş, Ajax'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Hollanda temsilcisi taraftarlarına erken gelmeleri yönünde bir çağrı yaptı. | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş bu akşam deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Ajansspor'u haberine göre; Ajax, karşılaşma öncesinde taraftarlarına çağrı yaptı ve maça daha erken gelmeleri uyarısında bulundu.

AJAX TARAFTARLARINA ERKEN GELİN ÇAĞRISI YAPTI

Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç TSİ 19:45'te başlayacak. Ajax, Beşiktaş maçı öncesinde taraftarların stada geç girmesinin önüne geçebilmek ve ambiyansın etkilenmemesi adına koronavirüs testlerini daha erken saatte yapma kararı aldı.

YOĞUNLUK VE CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

Kulüp, taraftarlarına da bu yönde bir mesaj yolladı. Buna göre; Ajax taraftarlarına kapıları 16:45'te açacak. Bu kararın alınmasındaki etkenlerden birinin de akşam yoğunluğu olduğu ifade edildi. Sezon açılışından bu yana Hollanda'da stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmaya başlanmıştı. Ancak; stadyuma girişte aşı sertifikası ya da negatif test sonucu isteniyor. Bu belgeleri göstermeyenler stadyuma alınmıyor.

STADYUMDA KAÇ TARAFTAR OLACAK?

Geride bıraktığımız günlerde Ajax, Beşiktaş maçı için satışa çıkan tüm biletlerin tükendiğini duyurmuştu. Bu da yaklaşık 55 bin futbolseverin karşılaşmayı takip edeceği anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 kaybetmişti.

Beşiktaş'tan Devler Ligi paylaşımı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Beşiktaş’tan Devler Ligi paylaşımı! Beşiktaş'tan Devler Ligi paylaşımı!
Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Erik ten Hag’dan Beşiktaş yorumu! Çekindiğim tek oyuncu... Erik ten Hag'dan Beşiktaş yorumu! "Çekindiğim tek oyuncu..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör