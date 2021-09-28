Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Ajax'tan Beşiktaş uyarısı!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Beşiktaş, Ajax'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Hollanda temsilcisi taraftarlarına erken gelmeleri yönünde bir çağrı yaptı. | Son dakika spor haberleri
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş bu akşam deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Ajansspor'u haberine göre; Ajax, karşılaşma öncesinde taraftarlarına çağrı yaptı ve maça daha erken gelmeleri uyarısında bulundu.
AJAX TARAFTARLARINA ERKEN GELİN ÇAĞRISI YAPTI
Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç TSİ 19:45'te başlayacak. Ajax, Beşiktaş maçı öncesinde taraftarların stada geç girmesinin önüne geçebilmek ve ambiyansın etkilenmemesi adına koronavirüs testlerini daha erken saatte yapma kararı aldı.
YOĞUNLUK VE CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ
Kulüp, taraftarlarına da bu yönde bir mesaj yolladı. Buna göre; Ajax taraftarlarına kapıları 16:45'te açacak. Bu kararın alınmasındaki etkenlerden birinin de akşam yoğunluğu olduğu ifade edildi. Sezon açılışından bu yana Hollanda'da stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmaya başlanmıştı. Ancak; stadyuma girişte aşı sertifikası ya da negatif test sonucu isteniyor. Bu belgeleri göstermeyenler stadyuma alınmıyor.
STADYUMDA KAÇ TARAFTAR OLACAK?
Geride bıraktığımız günlerde Ajax, Beşiktaş maçı için satışa çıkan tüm biletlerin tükendiğini duyurmuştu. Bu da yaklaşık 55 bin futbolseverin karşılaşmayı takip edeceği anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 kaybetmişti.
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