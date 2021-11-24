25 Kasım 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sporting 3-1 Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sporting kazandı üst tura yükseldi!
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Sporting Lizbon ile Borussia DortmundUEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Portekiz ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Sporting Lizbon ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakada İspanyol hakem Carlos del Cerro düdük çaldı.

Kritik müsabakayı 3-1 kazanan Sporting 3 puanın sahibi oldu ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri Pedro Gonçalves (2) ve Pedro Porro kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golü Malen'den geldi.

DORTMUND 10 KİŞİ KALDI!
Borussia Dortmund'da Emre Can 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla C Grubu'nda Sporting puanını 9'a yükseltti. Borussia Dortmund ise 6 puanda kaldı. İkili averajda rakibinin önünde bulunan Sporting, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. C Grubu'nda Ajax lider olarak gruptan çıkarken, Sporting ise ikinci oldu. Borussia Dortmund üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Temsilcimiz Beşiktaş ise 4. olarak Avrupa defterini kapattı.

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