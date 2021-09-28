28 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Shakhtar Donetsk - Inter maç sonucu: 0-0 (Shakhtar - Inter maç özeti)

Shakhtar Inter maçında gol sesi çıkmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle başladığı gibi sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

TSİ ile 19.45'te başlayan karşılaşmada Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk sahasında İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya geldi.

NSK Olimpiyskiy'de oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yönettiği mücadele 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk ve Inter gruptaki ilk puanlarını aldı.

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