28 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Ajax maçı öncesi Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

Beşiktaş’tan Devler Ligi paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Ajax-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlılardan Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi siyah beyazlılar, sosyal medya hesabından Şampiyonlar Ligi paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım:

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