16 Eylül 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Inter 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | R. Madrid son dakikalarda kazandı!

R. Madrid son dakikalarda kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Inter ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım Rodrygo'nun attığı golle 1-0 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında iki dev kulüp olan Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla İspanyol ekibi Real Madrid oldu.

Karşılaşmanın tek golü 89. dakikada Rodrygo'dan gelirken, Real Madrid 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmayı başardı.

Grubun diğer maçında ise Shakhtar Donetsk rakibi Shreriff'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından D Grubu'nda ilk maçların sonunda puan durumu şöyle oluştu.

1) Sheriff - 3 Puan
2) Real Madrid - 3 Puan
3) Inter - 0 Puan
4) Shaktar - 0 Puan

Sheriff sahasında kazandı! haberin devamı

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