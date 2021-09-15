Beşiktaş Dortmund maçı sonrası Sergen Yalçın: Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'u konuk etti ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş-Dortmund maçının ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı." dedi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin tek temsilcisi Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'la kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar 2-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrılırken, teknik direktör Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

İyi bir maç oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama daha defansif bulduk oyunun başlangıcında. Başlangıçta golü atsaydık, bambaşka olurdu. Taçtan gol yedik, bu seviyede bu ayrıntılar olmaz.

Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Devreye 2-0 girince başka bir şey oldu. Oyunun gelişimi bizi oyuna konsantre olmakta çok zorladı.

Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız diye düşünüyorum. Bu grupta Dortmund'a karşı bu seviyede oynayabiliyorsak bence bu gruptan çıkarız biz. Bu grupta herkese karşı iyi oynarız.

Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularımın performansından memnunum.

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