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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Club Brugge 1-1 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG’ye Brugge şoku!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Club Brugge ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Yaptığı transferlerle turnuvanın favorilerinden olan PSG, Belçika ekibi karşısında 3 puana uzanamadı. Mücadele Herrera ve Vanaken'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu ilk hafta maçında Club Brugge ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Bu sezon birçok yıldızı transfer eden ve son olarak Lionel Messi'yi de kadrosuna katan Fransız devi, gruptaki ilk maçında şok yaşadı. Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelen PSG, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılarak 2 puan bıraktı.

Paris Saint-Germain'in golünü 15. dakikada Ander Herrera kaydederken, bu gole cevap 27'de Vanaken'den geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Gecenin karşılaşmalarının ardından A grubundaki puan durumu ise şöyle;

1- Manchester City: 3 puan

2- Paris Saint-Germain: 1 puan

3- Club Brugge: 1 puan

4- Leipzig: 0 puan

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