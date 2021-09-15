Club Brugge 1-1 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Club Brugge ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Yaptığı transferlerle turnuvanın favorilerinden olan PSG, Belçika ekibi karşısında 3 puana uzanamadı. Mücadele Herrera ve Vanaken'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu ilk hafta maçında Club Brugge ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Bu sezon birçok yıldızı transfer eden ve son olarak Lionel Messi'yi de kadrosuna katan Fransız devi, gruptaki ilk maçında şok yaşadı. Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelen PSG, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılarak 2 puan bıraktı.
Paris Saint-Germain'in golünü 15. dakikada Ander Herrera kaydederken, bu gole cevap 27'de Vanaken'den geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Gecenin karşılaşmalarının ardından A grubundaki puan durumu ise şöyle;
1- Manchester City: 3 puan
2- Paris Saint-Germain: 1 puan
3- Club Brugge: 1 puan
4- Leipzig: 0 puan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası