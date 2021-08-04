04 Ağustos 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ferencvaros 2-0 Slavia Prag (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ferencvaros sahasında kazandı!

Ferencvaros sahasında kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ferencvaros ile Slavia Prag kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Macar kulübü 2-0 kazandı ve avantajı kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Ferencvaros sahasında Slavia Prag'ı ağırladı. Mücadele Ferencvaros'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ferencvaros'un gollerini 44. dakikada Kacharaba (k.k) ve 50'de Kharatin (p) kaydetti.

Slavia Prag-Ferencvaros arasında oynanacak rövanş maçı 10 Ağustos Salı günü TSİ 20.00'de oynanacak.

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