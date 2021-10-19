20 Ekim 2021, Çarşamba
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Ajax 4-0 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da grubunda yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelede, Hollanda ekibi, Alman temsilcisini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ajax'a galibiyeti getiren golleri, Marco Reus kendi kalesine, Daley Blind, Antony ve Sebastien Haller attı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ajax, evinde Borussia Dortmund'u konuk etti.
Amsterdam Arena'da oynanan müsabakada, Hollanda temsilcisi, zorlu rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ajax'a 3 puanı getiren goller, 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25'te Daley Blind, 57'de Antony ve 72'de Sebastien Haller'den geldi.
Ajax bu galibiyetle grupta 9 puanla liderliğe ulaşırken, Borussia Dortmund 6 puanla ikinci sırada kaldı.
Devler Ligi'nde 4. hafta maçlarında bu kez Borussia Dortmund, Ajax'ı ağırlayacak.
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