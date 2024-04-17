UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol ekibi penaltılar sonucu 4-3 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiliz temsilcisi Manchester City sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı. Mücadelenin 120 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Eflatun-beyazlıların golünü 12. dakikada Rodrygo kaydederken; Manchester temsilcisi bu gole 76'da Kevin de Bruyne ile karşılık verdi.

Penaltılara giden maçı R. Madrid kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Man. City ise Devler Ligi'ne veda etti.

RAKİP BAYERN MÜNİH!

Yarı finale yükselen Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi ise Arsenal'i eleyen Bayern Münih oldu.