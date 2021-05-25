25 Mayıs 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline 16.500 seyirci alınacak

Şampiyonlar Ligi finali için seyirci açıklaması!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde 29 Mayıs tarihinde oynanacak ile finaline 16.500 seyirci alınacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 29 Mayıs Cumartesi günü 'in şehrinde 'nin ile takımları arasında oynanacak final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.

Buna göre, 'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

Müsabakada her iki takımdan 6'şar bin taraftar tribünde yerini alacak, genel için ayrılan 1700 bilet de bugün TSİ 15.00'te UEFA'nın internet sitesinden satışa sunulacak.

İzleyicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.

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