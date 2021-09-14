14 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu başlıyor. E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Bayern Münih maçı 14 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araujo, Pique, Alba; Busquets, F. de Jong, Pedri; Depay, L. de Jong, Coutinho

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Lewandowski

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Young Boys - M. United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Young Boys - M. United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Dinamo Kiev - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dinamo Kiev - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör