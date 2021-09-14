Villarreal - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. F grubu ilk maçında Villarreal ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu başlıyor. F grubu ilk maçında Villarreal ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Atalanta maçı 14 Eylül Salı günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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