UEFA'dan Türkiye'ye çifte jest! 2023 Şampiyonlar Ligi finali ve Süper Kupa finali...
2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan Porto'ya alınmasının ardından, TFF ve UEFA arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılmasına karar verildi.
UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.
Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.
İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
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