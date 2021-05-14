14 Mayıs 2021, Cuma

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UEFA'dan Türkiye'ye çifte jest! 2023 Şampiyonlar Ligi finali ve Süper Kupa finali...

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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

finalinin 'dan 'ya alınmasının ardından, TFF ve arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2023 UEFA finalinin İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

'nın finalini 'dan 'in kentine alma kararının ardından, (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak 'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi kararı! İstanbul... haberin devamı

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