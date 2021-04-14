Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Borussia Dortmund ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Signal Iduna Park'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Manchester City ilk maçta 2-1 galip gelmişti. Peki, Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund - Manchester City maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Dortmund: Hiltz, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, De Bruyne, İlkay, Silva, Foden, Mahrez
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig