14 Nisan 2021, Çarşamba

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Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

B. Dortmund - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. 'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Manchester City ilk maçta 2-1 galip gelmişti. Peki, Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Manchester City maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Hiltz, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, , Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland

Manchester City: , , , Dias, , , , , Silva, Foden, Mahrez

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