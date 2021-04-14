UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Borussia Dortmund ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Signal Iduna Park'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Manchester City ilk maçta 2-1 galip gelmişti. Peki, Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Manchester City maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Hiltz, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, De Bruyne, İlkay, Silva, Foden, Mahrez

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