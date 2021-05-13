Son dakika spor haberi: UEFA'dan Şampiyonlar Ligi kararı! İstanbul...
UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrine alındığını açıkladı. Final geçtiğimiz yıl da Türkiye'de oynanacaktı ancak pandemi koşulları nedeniyle Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Estadio da Luz'da yapılmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2021 Şampiyonlar Ligi finalinin Porto'nun Estadio do Dragao stadında oynanacağı resmi olarak açıklandı...
Final geçtiğimiz yıl da Türkiye'de oynanacaktı ancak pandemi koşulları nedeniyle Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Estadio da Luz'da yapılmıştı.
Bu sezona ertelenen Türkiye finali tekrar Portekiz'e alındı.
UEFA, Portekiz'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline her iki takımdan 6000 taraftarın alınacağını açıkladı.
CEFERIN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
UEFA Başkanı Ceferin konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "İngiliz hükümetinin, Türkiye'yi seyahat için kırmızı listeye alma kararının iyi niyetle ve vatandaşlarını virüsün yayılmasından korumanın en iyi yolu olduğu için anlayışla karşılıyoruz. Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur.
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