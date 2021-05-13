13 Mayıs 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Şampiyonlar Ligi kararı! İstanbul...

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi kararı! İstanbul...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

, 'da oynanması planlanan finalinin 'in şehrine alındığını açıkladı. Final geçtiğimiz yıl da 'de oynanacaktı ancak pandemi koşulları nedeniyle Portekiz'in kentinde bulunan 'da yapılmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2021 finalinin 'nun stadında oynanacağı resmi olarak açıklandı...

Final geçtiğimiz yıl da 'de oynanacaktı ancak pandemi koşulları nedeniyle 'in kentinde bulunan 'da yapılmıştı.

Bu sezona ertelenen Türkiye finali tekrar Portekiz'e alındı.

, Portekiz'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline her iki takımdan 6000 taraftarın alınacağını açıkladı.

CEFERIN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA Başkanı Ceferin konuyla ilgili yaptığı açıklamada; " hükümetinin, Türkiye'yi seyahat için kırmızı listeye alma kararının iyi niyetle ve vatandaşlarını virüsün yayılmasından korumanın en iyi yolu olduğu için anlayışla karşılıyoruz. Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum. ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. , her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur.

Hüseyin Özkök UEFA'nın kararını değerlendirdi!

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