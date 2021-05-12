12 Mayıs 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin hakemleri belli oldu!

Dev finalin hakemi belli oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

ve finalini yönetecek hakemler belli oldu. finalinde ile , finalinde ise ile kozlarını paylaşacak. İşte dev maçların hakemleri... | Son dakika spor haberleri

ve final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

29 Mayıs'ta ile arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini hakem yönetecek. Yardımcılığını ise ve yapacak.

26 Mayıs'ta ile arasında oynanacak UEFA finalini ise Fransız hakem yönetecek. Yardımcılığını da ve yapacak.

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