12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin hakemleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea, Avrupa Ligi finalinde ise Manchester United ile Villarreal kozlarını paylaşacak. İşte dev maçların hakemleri... | Son dakika spor haberleri
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol hakem Miguel Lahoz yönetecek. Yardımcılığını ise Pau Cebrian Devis ve Roberto Diaz Perez del Palomar yapacak.
26 Mayıs'ta Manchester United ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini ise Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcılığını da Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.
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