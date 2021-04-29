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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı!

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

, 29 Mayıs'ta 'da oynanacak finalinin kısmi seyircili bir şekilde oynanacağını açıkladı. UEFA'nın duyurusunda, Türkiye'de yaşanan geçici kapanmanın karşılaşmaya etkisi olmayacağı vurgulandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'dan yapılan açıklamada, " finali 29 Mayıs'ta 'da sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kapanmanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

, 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü 'nda oynanacak.

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