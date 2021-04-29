29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı!
UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin kısmi seyircili bir şekilde oynanacağını açıkladı. UEFA'nın duyurusunda, Türkiye'de yaşanan geçici kapanmanın karşılaşmaya etkisi olmayacağı vurgulandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kapanmanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak" ifadeleri kullanıldı.
2021 Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
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