06 Mayıs 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea'de Thomas Tuchel tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde...

Tuchel Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2021

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında sahasında 'i 2-0 mağlup ederek finalde Manchester City'nin rakibi olan 'de teknik direktör , Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'i 1-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakıp Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

Chelsea'yi finale taşıyan teknik direktör ise Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Alman teknik adam, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör oldu.

Tuchel, geçen sezon da PSG'yi finale çıkarmış ancak Bayern Münih'e kaybetmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Man City'nin finaldeki rakibi Chelsea oldu! Man City'nin finaldeki rakibi Chelsea oldu!
PSG'yi Mahrez yıktı! İlk finalist Manchester City PSG'yi Mahrez yıktı! İlk finalist Manchester City
TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali... TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör