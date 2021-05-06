06 Mayıs 2021, Perşembe
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Chelsea'de Thomas Tuchel tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde...
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek finalde Manchester City'nin rakibi olan Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'i 1-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakıp Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.
Chelsea'yi finale taşıyan teknik direktör Thomas Tuchel ise Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Alman teknik adam, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör oldu.
Tuchel, geçen sezon da PSG'yi finale çıkarmış ancak Bayern Münih'e kaybetmişti.
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