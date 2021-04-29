Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, sahasında Manchester City'e 2-1 mağlup oldu. İngiliz ekibi City, bu skorla yarı final için büyük bir avantaj yakaladı ve İstanbul'daki finale göz kırptı. Mücadelede en çok konuşulan olay ise Fransız futbolcu Idrissa Gueye'nin, İlkay Gündoğan'a yaptığı skandal hareket oldu.