Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti. Paris ekibi 15. dakikada Marquinhos'un golüyle öne geçti. City, 64'te Kevin De Bruyne ile karşılık verdi. İngiliz ekibi, 71'de Riyad Mahrez'in şık golüyle 2-1 galip geldi. PSG'de Fransız futbolcu Idrissa Gueye, 77. dakikada İlkay Gündoğan'a çok sert bir hareket yaptı ve kırmızı kart gördü. Gueye'nin insanlık dışı hareketi büyük tepki aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, sahasında Manchester City'e 2-1 mağlup oldu. İngiliz ekibi City, bu skorla yarı final için büyük bir avantaj yakaladı ve İstanbul'daki finale göz kırptı. Mücadelede en çok konuşulan olay ise Fransız futbolcu Idrissa Gueye'nin, İlkay Gündoğan'a yaptığı skandal hareket oldu.
PSG, zorlu karşılaşmada 15. dakikada Marquinhos'un golüyle 1-0 öne geçti. City'de 64. dakikada sahneye Kevin De Bruyne çıktı. 71'de City'nin yıldızı Mahrez, harika bir frikik golüyle skoru 2-1 yaptı ve İngiliz ekibi tairihi bir zaferle Fransa'dan ayrıldı.
Mücadelede İlkay Gündoğan 90 dakika forma giydi.
Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise maçın 77. dakikasında gerçekleşti. Parisli futboolcu Idrissa Gueye, İlkay Gündoğan'a çok sert bir faul yaptı. Gueye, bu hareketi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Idrissa Gueye Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu. Bu kırmızı kartın ardından PSG taraftarının da sosyal medyada tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
Gueye, insanlık dışı hareketi sonucu yoğun eleştirilere maruz kaldı.
Manchester City'nin eski kalecisi ve şu anda futbol yorumcusu olan Joe Hart, "Bu hareket PSG'ye pahalıya mal oldu. Gueye maçın harareti ve zamanlama hatasıyla çok gereksiz bir kırmızı kart gördü" açıklamasında bulundu.
İşte Gueye'nin İlkay Gündoğan'a yaptığı çok sert müdahele.
İlkay Gündoğan ise yaşadığı sert hareket sonrası uzun bir süre yerden kalkamadı. İlkay, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelen mesajlar için teşekkür ederim, ayağım iyi durumda" dedi.
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