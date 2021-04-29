29 Nisan 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti. Paris ekibi 15. dakikada Marquinhos'un golüyle öne geçti. City, 64'te Kevin De Bruyne ile karşılık verdi. İngiliz ekibi, 71'de Riyad Mahrez'in şık golüyle 2-1 galip geldi. PSG'de Fransız futbolcu Idrissa Gueye, 77. dakikada İlkay Gündoğan'a çok sert bir hareket yaptı ve kırmızı kart gördü. Gueye'nin insanlık dışı hareketi büyük tepki aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında , sahasında 'e 2-1 mağlup oldu. ekibi , bu skorla yarı final için büyük bir avantaj yakaladı ve İstanbul'daki finale göz kırptı. Mücadelede en çok konuşulan olay ise Fransız futbolcu 'nin, 'a yaptığı skandal hareket oldu.

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!

, zorlu karşılaşmada 15. dakikada 'un golüyle 1-0 öne geçti. 'de 64. dakikada sahneye çıktı. 71'de City'nin yıldızı Mahrez, harika bir frikik golüyle skoru 2-1 yaptı ve ekibi tairihi bir zaferle Fransa'dan ayrıldı.

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!

Mücadelede 90 dakika forma giydi.

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!

Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise maçın 77. dakikasında gerçekleşti. Parisli futboolcu , 'a çok sert bir faul yaptı. , bu hareketi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!

Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu. Bu kırmızı kartın ardından taraftarının da sosyal medyada tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!

, insanlık dışı hareketi sonucu yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!

'nin eski kalecisi ve şu anda futbol yorumcusu olan Joe Hart, "Bu hareket 'ye pahalıya mal oldu. maçın harareti ve zamanlama hatasıyla çok gereksiz bir kırmızı kart gördü" açıklamasında bulundu.

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!

İşte 'nin 'a yaptığı çok sert müdahele.

Son dakika spor haberi: PSG - Manchester City maçında İlkay Gündoğan'a skandal hareket!

ise yaşadığı sert hareket sonrası uzun bir süre yerden kalkamadı. İlkay, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelen mesajlar için teşekkür ederim, ayağım iyi durumda" dedi.

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