15 Nisan 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri... 'nde çeyrek final maçları sona erdi. Avrupa'nın 1 numaralı kupasında , , Paris Saint-Germain ve rakiplerini saf dışı bırakarak yarı finale yükselen takımlar oldu. İşte 'ndeki yarı final eşleşmeleri...

'nde çeyrek final maçları sona ererken, yarı finalde karşılaşacak takımlar belli oldu. Salı günü oynanan mücadelelerde 'yu eleyen ve 'i eleyen Paris Saint-Germain () yarı finale yükselen ilk takımlar olurken; çarşamba günü oynanan maçlarda 'in 'u, 'nin ise 'u elemesi sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte 'ndeki yarı final eşlemeleri:

PSG-Manchester City
Chelsea-Real Madrid

İLK MAÇLAR 27 NİSAN'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 27 Nisan Salı günü, rövanş karşılaşmaları ise 4 Mayıs Salı günü oynanacak.

Real Madrid yarı finalde! haberin devamı
City Dortmund'u kupa dışına itti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Real Madrid yarı finalde! Real Madrid yarı finalde!
City Dortmund'u kupa dışına itti! City Dortmund'u kupa dışına itti!
Son şampiyon havlu attı! Bu kez gülen taraf PSG oldu Son şampiyon havlu attı! Bu kez gülen taraf PSG oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör