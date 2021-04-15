Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları sona erdi. Avrupa'nın 1 numaralı kupasında Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Real Madrid rakiplerini saf dışı bırakarak yarı finale yükselen takımlar oldu. İşte Devler Ligi'ndeki yarı final eşleşmeleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları sona ererken, yarı finalde karşılaşacak takımlar belli oldu. Salı günü oynanan mücadelelerde Porto'yu eleyen Chelsea ve Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain (PSG) yarı finale yükselen ilk takımlar olurken; çarşamba günü oynanan maçlarda Real Madrid'in Liverpool'u, Manchester City'nin ise Borussia Dortmund'u elemesi sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final eşlemeleri:
PSG-Manchester City
Chelsea-Real Madrid
İLK MAÇLAR 27 NİSAN'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 27 Nisan Salı günü, rövanş karşılaşmaları ise 4 Mayıs Salı günü oynanacak.
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