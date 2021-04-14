15 Nisan 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Borussia Dortmund 1-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Borussia Dortmund'u aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi, 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini aynı skorla devirerek adını yarı finale yazdırdı.
City'e galibiyeti getiren goller 55. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 75. dakikada Phil Foden kaydederken, Alman ekibinin tek golü 15. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bir diğer Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 27 Nisan Salı günü oynanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig