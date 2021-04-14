UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi, 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini aynı skorla devirerek adını yarı finale yazdırdı.

City'e galibiyeti getiren goller 55. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 75. dakikada Phil Foden kaydederken, Alman ekibinin tek golü 15. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bir diğer Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 27 Nisan Salı günü oynanacak.

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