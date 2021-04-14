15 Nisan 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Borussia Dortmund 1-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

City Dortmund'u kupa dışına itti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

, 2-1 kazandığı maçın rövanşında 'u aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

ile kozlarını paylaştı. ekibi, 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini aynı skorla devirerek adını yarı finale yazdırdı.

City'e galibiyeti getiren goller 55. dakikada penaltıdan ve 75. dakikada kaydederken, ekibinin tek golü 15. dakikada 'dan geldi.

Manchester City, yarı finalinde bir diğer ekibi Paris Saint-Germain ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 27 Nisan Salı günü oynanacak.

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