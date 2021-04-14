15 Nisan 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool 0 - 0 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid yarı finalde!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

Çeyrek Final rövanş mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. İlk maçı evinde 3-1 kazanmanın avantajıyla 'a gelen ekibi, 0-0 biten mücadelenin ardından adını yarı finale yazdıran takım oldu.

'nde Çeyrek Final heyecanı sona erdi. 'da karşı karşıya gelen ile , yarı final için kozlarını paylaştı. İlk maçı 3-1 kazanan ekibi 'de 0-0 berabere kalarak, , Paris Saint-Germain ve 'nin ardından bir üst tura yükselen takım oldu.

OZAN 60'DA ÇIKTI

Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak, 60. dakikada oyundan çıkarak yerini Diogo Jota'ya bıraktı.

DEVLER LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE

Paris Saint-Germain - Manchester City

Chelsea - Real Madrid

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