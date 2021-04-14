15 Nisan 2021, Perşembe
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Liverpool 0 - 0 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaştı. İlk maçı evinde 3-1 kazanmanın avantajıyla Anfield'a gelen İspanyol ekibi, 0-0 biten mücadelenin ardından adını yarı finale yazdıran takım oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı sona erdi. Anfield'da karşı karşıya gelen Liverpool ile Real Madrid, yarı final için kozlarını paylaştı. İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi İngiltere'de 0-0 berabere kalarak, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin ardından bir üst tura yükselen takım oldu.
OZAN 60'DA ÇIKTI
Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak, 60. dakikada oyundan çıkarak yerini Diogo Jota'ya bıraktı.
DEVLER LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE
Paris Saint-Germain - Manchester City
Chelsea - Real Madrid
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