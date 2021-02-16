UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. İspanya La Liga temsilcisi Barcelona ile Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile Fransa League 1 temsilcisi PSG kozlarını paylaşacak. Camp Nou'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı 16 Şubat Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Messi, Griezmann, Dembele

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Verratti, Paredes, Kean, Icardi, Mbappe

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