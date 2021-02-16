16 Şubat 2021, Salı

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Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. İspanya La Liga temsilcisi ile Fransa temsilcisi Paris Saint Germain () karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda İspanyol ekibi ile Fransa League 1 temsilcisi kozlarını paylaşacak. Camp Nou'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı 16 Şubat Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: , Dest, Mingueza, , , , , , , Griezmann, Dembele

PSG: , , , , , , Verratti, Paredes, Kean, Icardi, Mbappe

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