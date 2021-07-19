19 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi Celtic-FC Midtjylland eşleşmesinin galibi olacak!

G.Saray'ın muhtemel rakibi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Galatasaray, PSV'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları, 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak. | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın Celtic ile Danimarka'nın FC Midtjylland takımının eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları, 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile ilk maçını 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacak, sarı-kırmızılılar rövanş karşılaşmasını ise 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

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