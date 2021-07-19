Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın Celtic ile Danimarka'nın FC Midtjylland takımının eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları, 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile ilk maçını 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacak, sarı-kırmızılılar rövanş karşılaşmasını ise 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

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