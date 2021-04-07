Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Bayern Münih ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak
BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Moting, Müller
PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean
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